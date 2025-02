PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Trickdiebstahl +++ Heranwachsender verletzt und von der Unfallstelle geflüchtet +++ Hubschraubereinsatz in Limburg +++ Rehen ausgewichen und gegen Baum geprallt

Limburg (ots)

1. Trickdiebstahl,

Runkel, Zu Wenigvillmar, Dienstag, 25.02.2025, 18:22 Uhr

(cw)Am Dienstagnachmittag wurde ein Mann in Runkel von einem Trickdieb überlistet, welcher sich zuvor Zutritt zu dessen Haus verschafft hatte.

Um 18:22 Uhr kam es zu einem vorgetäuschten Geschäftstreffen in dem Haus in der Straße "Zu Wenigvillmar". Während des Treffens wurde das Gespräch auf mögliche Wertgegenstände gelenkt, welche der Mann auch vorzeigte. Als dieser kurz das Zimmer verlassen hatte, entwendete der Dieb unbemerkt mehrere Wertgegenstände. Erst nachdem der unbekannte Mann das Haus wieder verlassen hatte, stellte der Bewohner fest, dass mehrere Teile fehlten. Der Dieb wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß und etwas korpulent beschrieben. Er hatte dunkle Haare und sprach mit einem leichten unbekannten Akzent.

Sollte Ihnen eine solche Person in der Nähe der Straße aufgefallen sein, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

2. Heranwachsender verletzt und von der Unfallstelle geflüchtet, Mengerskirchen, Landesstraße 3046, aus Richtung Waldernbach, Dienstag, 25.02.2025, 20:54 Uhr

(cw)Am Dienstagabend kam es auf der Landesstraße 3046 bei Mengerskirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein E-Scooter-Fahrer wurde dabei verletzt. Die verursachende Person flüchtete.

Um 20:54 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Waldbrunn mit seinem E-Scooter die L 3046 aus Waldernbach kommend in Richtung Waldernbacher Kreisel. Auf der Strecke wurde der junge Mann von einem weißen Fahrzeug überholt. Dabei streifte dieses den E-Scooter, worauf der 19-Jährige zu Fall kam. Dabei wurde er verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Fahrzeugs hielt zunächst an, setzte dann aber die Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Porsche Panamera mit Limburger Kennzeichen gehandelt haben. Dieser müsste im Bereich des rechten Außenspiegels beschädigt sein. Hinweise zu dem Fahrzeug oder wer dieses zur Tatzeit geführt hat, nehmen der Regionale Verkehrsdienst Limburg oder die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Rehen ausgewichen und gegen Baum geprallt, Weinbach-Fürfurt, Kreisstraße 434, Dienstag, 25.02.2025, 21:00 Uhr (br)Am Dienstagabend prallte ein Autofahrer bei Weinbach-Fürfurt beim Ausweichen von Tieren gegen einen Baum und verletzte sich. Der 19-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 21:00 Uhr die Kreisstraße 434 von Grävenwiesbach nach Fürfurt, als mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte den Tieren nach links auszuweichen. Dort krachte er neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Abschleppung des stark beschädigten Mercedes wurde durch den Halter veranlasst.

4. Hubschraubereinsatz in Limburg,

Limburg, Domplatz, Montag, 24.02.2025, 15:00 Uhr

(cw)Eine Mitteilung über Personen auf der Mauer am Limburger Dom sorgte am Montagnachmittag für einen Hubschraubereinsatz.

Gegen 15:00 Uhr hatten Anrufer gemeldet, dass sich auf der Mauer unmittelbar am Dom eine vermutlich männliche Person befinden würde. Dieser sei dunkel gekleidet gewesen und habe möglicherweise eine rote Mütze getragen. Da eine Gefahrensituation für diese Person zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, fuhren Beamte des Polizeipostens am Bahnhof zum Dom. Auch ein auf einem Routineflug befindlicher Polizeihubschrauber unterstützte die Beamten aus der Luft und suchte den Bereich rund um den Dom und an der Lahn ab. Dazu verharrte der Hubschrauber mehrere Minuten über der Innenstadt. Weitere Befragungen von Passantinnen und Passanten verliefen ergebnislos, so dass die Suche nach kurzer Zeit abgebrochen wurde.

