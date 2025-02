POL-LM: Einbrüche+++Widerstand gegen Polizeibeamte+++Schlägerei mit mehreren Personen+++Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Gewerbebetrieb

Merenberg, Grüner Weg

23.02.2025, 01:30 Uhr - 08:00 Uhr

(rk) Motorsägen gestohlen

Unbekannte Täter begaben sich zur Tatzeit auf ein Firmengelände im Grünen Weg und entwendeten insgesamt 4 Motorsägen der Firma STIHL. Weiterhin wurde ein nicht unerheblicher Sachschaden verursacht. Die entwendeten Motorsägen haben einen Wert von ca. 3000,00EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Einbruchdiebstahl in Grundschule Steinbach

Hadamar-Steinbach, Grundschule

23.02.2025, 02:00 Uhr - 02:45 Uhr

(rk) Zwei Verkleidete versuchen in Grundschule einzubrechen.

Im angegebenen Zeitraum verschafften sich zwei unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum Gelände der Grundschule in Steinbach und versuchten, in das Schulgebäude einzudringen. Das Gebäude wurde jedoch offensichtlich nicht betreten. An dem Gebäude wurde jedoch ein Sachschaden im Wert von ca. 2000,00EUR verursacht. Durch Zeugen konnten die beiden Tatverdächtigen bei der Tat beobachtet werden. Die Zeugen wussten zu berichten, dass es sich um zwei verkleidete Personen gehandelt hat, die offensichtlich von einer Fastnachtsveranstaltung kamen. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431-91400.

3. Widerstand gegen Polizeibeamte

Weilburg, Selterser Straße

23.02.2025, 00:30 Uhr

(rk) Zwei Polizeibeamte bei Festnahme leicht verletzt

Im Rahmen einer Festnahme aufgrund einer vorangegangenen Straftat wehrte sich der 26-jährige Beschuldigte aus Weinbach mit Schlägen und Tritten so heftig, dass zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Der Beschuldigte muss sich nun in einem weiteren Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

4. Schlägerei in Dauborn

Mehrzweckhalle Dauborn, Parkplatz

23.02.2025, 00:25 Uhr

(rk) Schlägerei zwischen mehreren Personen

Im Rahmen einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle kam es infolge von Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beteiligt waren zwei 33-jährige, ein 28-jähriger und ein 16-jähriger. Alle Beteiligten kommen aus der Gemeinde Hünfelden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet.

5. Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

L3365 zwischen Niederbrechen und Villmar

23.02.2025, 11:50 Uhr

(rk) Mehrere verletzte Personen nach Unfall im Begegnungsverkehr

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 27-jähriger aus Runkel mit seiner 35-jährigen Beifahrerin aus Hadamar die L3365 aus Villmar in Richtung Niederbrechen. In einer leichten Rechtskurve geriet das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 66-jährigen aus Limburg. Im Fahrzeug befanden sich noch ein 84-jähriger aus Runkel, eine 75-jährige aus Limburg und eine 60-jährige aus Konstanz. Die freiwillige Feuerwehr musste für die Bergung einzelner Unfallopfer alarmiert werden. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Ein Hubschrauber des DRK war zur Verbringung eines Unfallopfers ebenfalls im Einsatz. Die L3365 war für die Dauer von ca. 3,5 Stunden voll gesperrt.

