POL-LM: +++Einbruch in Bürogebäude+++PKW entwendet+++E-Scooter gestohlen+++Verkehrsunfallfluchten+++

1. Einbruch in Bürogebäude

Weilmünster-Wolfenhausen, Bornbachstraße

Samstag, 22.02.2025, 03:30 Uhr bis 04:00 Uhr

(rd) In der Nacht von Freitag auf Samstag waren die Bürogebäude eines Unternehmens in Weilmünster-Wolfenhausen das Ziel von Einbrechern. In der Zeit von ca. 03:30 Uhr bis 04:00 Uhr begaben sich drei unbekannte Täter auf das Grundstück des Unternehmens. Dort hebelten die unbekannten Täter u.a. eine Eingangstür und ein Fenster auf, um sich so Zutritt zu den Bürogebäuden des Unternehmens zu verschaffen. Im Inneren wurden sämtliche Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Weiter wurde durch die unbekannten Täter ein Standtresor mittels bislang nicht bekanntem Schneidwerkzeug gewaltsam geöffnet. Mit erbeutetem Bargeld ergriffen die drei unbekannten Täter anschließend unerkannt die Flucht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. PKW entwendet

Elz, Sandweg

Freitag, 21.02.2025, zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr

(akr) Am frühen Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen unverschlossenen, schwarzen VW Touran von einem Firmengelände im Sandweg in Elz. Am Fahrzeug waren zu diesem Zeitpunkt keine Kennzeichen angebracht.

Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

3. E-Scooter gestohlen

Limburg a. d. Lahn, Grabenstraße

Donnerstag, 20.02.2025, 17:00 Uhr

(akr) Am Donnerstagnachmittag stahlen Unbekannte in Limburg einen abgestellten E-Scooter. Kurz vor 17:00 Uhr stellte der Geschädigte seinen E-Scooter im Eingangsbereich eines Ladengeschäfts ab und betrat dieses. Bei seiner Rückkehr etwa fünf Minuten später stellte der Geschädigte fest, dass der E-Scooter entwendet worden war. Bei dem E-Scooter handelt es sich um das Modell "VX2 pro" des Herstellers "VMAX", in der Farbe schwarz. Zuletzt war das blaue Versicherungskennzeichen "658SGC" angebracht.

Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Elz, K346 zwischen Elz und Niedererbach

Freitag, 21.02.2025, 14:45 Uhr

(akr) Am Freitagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden im Begegnungsverkehr auf der K346 zwischen Elz und Niedererbach. Dort kam es in Höhe der Einmündung zur Straße "Forsthaus" zum Zusammenstoß der Seitenspiegel eines weißen LKW und eines entgegenkommenden silbernen Wohnmobils. Der Fahrzeugführer des silbernen Wohnmobils entfernte sich anschließend in Richtung Niedererbach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150EUR.

Die Polizeistation in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

5. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Dornburg-Dorndorf, Taunusstraße

Samstag, 22.02.2025, 03:26 Uhr

(akr)Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 03:26 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Taunusstraße in Dornburg-Dorndorf. Dort kam ein 23-Jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Gemeinde Elbtal mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Gartenzaun sowie zwei Verkehrsschilder. Anschließend flüchtete das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Durch die Beamten konnte vor Ort ein Kennzeichen des Unfallverursachers aufgefunden werden. Bei der Überprüfung der anhand dessen ermittelten Halteranschrift, konnte der Fahrer schließlich angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

6. Verkehrsunfallflucht in Löhnberg

Löhnberg, Weilburger Straße

Freitag, 21.02.2025, 12:50 Uhr

(rd) Am Freitag, den 21.02.2025 gegen 12:50 Uhr, kam es in der Weilburger Straße in Löhnberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Demnach befuhr ein bislang unbekannter PKW die Weilburger Straße in weiterer Fahrtrichtung L3020/Weilburg. Hierbei streifte der unbekannte PKW im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Skoda. Anschließend setzte der unbekannte PKW seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Es wird darum gebeten, sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers der örtlichen Polizeidienststelle in Weilburg unter der Rufnummer 06471-93860 mitzuteilen.

