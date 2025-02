POL-LM: Vortragsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz in Bad Camberg

Limburg (ots) - 1. Wahlplakate angezündet, Weinbach, Gräveneck, Bahnhofstraße, Mittwoch, 19.02.2025, 20:00 Uhr (cw)Am Mittwochabend zündeten Unbekannte mehrere Wahlplakate in Weinbach an. Gegen 20:00 Uhr meldeten Zeugen aus der Bahnhofstraße im Ortsteil Gräveneck, dass an dortigen Straßenlaternen Wahlplakate ...

mehr