POL-LM: Wahlplakate angezündet+++Einbruch in Clubheim+++E-Bike gestohlen+++Auf Tür eingeschlagen+++Motorradunfall+++Ermittlungen zu einem im Internet kursierenden Video+++Einsatzmaßnahmen "Sicheres Limburg"

Limburg (ots)

1. Wahlplakate angezündet,

Weinbach, Gräveneck, Bahnhofstraße, Mittwoch, 19.02.2025, 20:00 Uhr

(cw)Am Mittwochabend zündeten Unbekannte mehrere Wahlplakate in Weinbach an.

Gegen 20:00 Uhr meldeten Zeugen aus der Bahnhofstraße im Ortsteil Gräveneck, dass an dortigen Straßenlaternen Wahlplakate mehrerer Parteien brennen würden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte die Plakate rasch löschen. Insgesamt wurden drei Plakate durch das Feuer beschädigt.

Das zuständige Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 um Hinweise in der Sache.

2. Einbruch in Clubheim,

Limburg, Eschhofen, Sportplatzstraße, Dienstag, 18.02.2025, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(cw)Am Dienstag, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, brachen Unbekannte in der Sportplatzstraße in Limburg-Eschhofen in ein Clubheim ein. Aus dem Inneren stahlen die Diebe Snacks und Bargeld. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung.

Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06131 9140 - 0.

3. E-Bike gestohlen,

Weilburg, Odersbach, Weilburger Straße, Dienstag, 18.02.2025, 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr

(cw)Ein E-Bike war am Dienstagabend das Ziel von Dieben in Weilburg.

Zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr waren Unbekannte auf ein Grundstück in der Weilburger Straße im Stadtteil Odersbach gelangt. Anschließend stahlen die Täter aus einem Schuppen ein E-Bike der Marke "Cube - Stereo 140 HP" in Gelb. Der Wert des Rades beträgt etwa 4.500 Euro. Sollten Sie Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Rads machen können, werden Sie gebeten, sich an die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer 06471 9386 - 0 zu wenden.

4. Auf Tür eingeschlagen,

Brechen, Oberbrechen, Frankfurter Straße, Mittwoch, 19.02.2025, 12:30 Uhr

(cw)In Brechen schlug ein Unbekannter am Mittwochmittag mit einem Begrenzungspfosten gegen eine Tür und entfernte sich anschließend.

Gegen 12:30 Uhr begab sich der Randalierer zu einem Haus in der Frankfurter Straße in Oberbrechen, schlug mit einem rot-weißen Begrenzungspfosten gegen die Eingangstür und verursachte so einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Täter konnte bei der Tat beobachtet werden und wird als circa 30 Jahre alter, etwa 1,80 Meter großer, schlanker Mann mit "südländischem Phänotyp" beschrieben. Bekleidet war er mit einem Jogginganzug und einer grünen Wollmütze. Hinweise auf den Täter richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0.

5. Motorradunfall,

Bereich Weilburg, Bundesstraße 456, Mittwoch, 19.02.2025, 17:25 Uhr

(cw)Am Mittwochabend ereignete sich auf der Bundesstraße 456 bei Weilburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Fahrer des Zweirads wurde dabei verletzt.

Um 17:25 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus Solms mit seinem KTM-Leichtkraftrad die B 456 in Richtung Weilmünster. Ein 53-jähriger Mann beabsichtigte zum selben Zeitpunkt, aus Weilburg kommend, nach links in Richtung Hirschhausen abzubiegen, übersah die ihm entgegenkommende sowie vorfahrtberechtigte KTM und kollidierte mit dieser. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein lokales Krankenhaus gebracht. Die KTM war nicht länger fahrbereit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7.500 Euro.

6. Ermittlungsstand zu einem im Internet kursierenden Video,

Limburg, Mittwoch, 19.02.2025

(cw)Zu Beginn der Woche wurde die Polizei in Limburg auf ein Video aufmerksam gemacht, welches aktuell in den sozialen Medien thematisiert wird und eine Auseinandersetzung im Bereich der Schiede in Limburg zeigt und am 18.02.2025 stattgefunden haben soll.

Der Polizei liegen keine Erkenntnisse vor, dass es an diesem Tag zu einer derartigen Auseinandersetzung - im Video "Messerstecherei" genannten Auseinandersetzung kam. Vielmehr ermittelten die Beamtinnen und Beamten den Ersteller des Videos. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde das Video bereits im Jahr 2023 erstellt und ist nicht aktuell. Die Ermittlungen dauern weiter an.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei, die weitere Verbreitung des Videos und solcher Falschinformationen zu unterlassen.

7. Einsatzmaßnahmen "Sicheres Limburg"

Limburg, Mittwoch, 19.02.2025

(cw)Am gestrigen Mittwoch führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Limburg und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz Kontrollen in der Limburger Innenstadt durch. Auch zwei Geschäfte standen im Fokus der Maßnahmen.

Am Nachmittag überprüften die Beamten, gemeinsam mit verschiedenen Behörden der Stadt Limburg, zunächst zwei Geschäfte in der Straße "Schiede" und kontrollierten mehrere Personen. Anschließend wurden mehrere Personen und Gruppen von den Beamtinnen und Beamten überprüft. Einer der Kontrollierten führte ein Einhandmesser mit sich. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Insgesamt war eine mittlere zweistellige Zahl an Polizeikräften im Einsatz. Bei 18 Kontrollen wurden zwischen 13:15 Uhr und 19:30 Uhr insgesamt 48 Personen kontrolliert.

