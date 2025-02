PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Bewohnerin vertreibt Einbrecher +++ Fahrzeug zerkratzt +++ Beitrag der Autobahnpolizei: PKW brennt auf A3

Limburg (ots)

1. Bewohnerin vertreibt Einbrecher,

Limburg, Eschhofen, Limburger Straße, Montag, 17.02.2025, 20:40 Uhr

(cw)Zuviel Lärm verursachte am Montagabend ein Einbrecher in Limburg.

Gegen 20:40 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Limburger Straße im Stadtteil Eschhofen, um ein dortiges Haus einzubrechen. Als die Täter jedoch versuchten, die Kellertür aufzuhebeln, verursachten sie soviel Lärm, dass eine Bewohnerin des Hauses darauf aufmerksam wurde. Die Einbrecher flohen daraufhin in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 entgegen.

2. Fahrzeug zerkratzt,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Mittwoch, 12.02.2025 bis Montag, 17.02.2025

(cw)Zwischen letztem Mittwoch und dem gestrigen Montag zerkratzten Unbekannte in Hadamar einen PKW. Der golden/schwarze Smart war in der Gymnasiumstraße auf einem Parkplatz in der Nähe einer Gaststätte geparkt worden, als Unbekannte die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzen und so einen erheblichen Sachschaden verursachten. Sollten Sie Zeugin oder Zeuge der Tat sein oder Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0.

Beitrag der Autobahnpolizei: PKW brennt auf A3,

Limburg, Bundesautobahn 3, Montag, 17.02.2025, 16:25 Uhr

(cw)Auf der Bundesautobahn 3 bei Limburg brannte am Montagnachmittag ein PKW.

Gegen 16:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei auf die A3 zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg gerufen, da dort in Richtung Frankfurt/Main ein Fahrzeug brennen würde. Dieses wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Ermittlungen muss von einem technischen Defekt im Fahrzeug ausgegangen werden. Der Fahrer blieb und verletzt. Neben dem Fahrzeug wurden auch Bereiche des Standstreifens sowie die Böschung beeinträchtigt.

