PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebstahl aus Garagen +++Sachbeschädigung an PKW +++ Drogen bei Kontrolle aufgefunden +++

Limburg (ots)

1.Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Garagen Runkel-Steeden, Industriestraße Freitag, 14.02.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 15.02.2025, 12:40 Uhr

Einbruchsdiebstahl in zwei Garagen

Im Zeitraum von Freitag, 14.02.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 15.02.2025, 12:40 Uhr wurden in der Industriestraße in Runkel-Steeden durch unbekannte Täter zwei Garagen aufgebrochen. Sie verschafften sich mit einem Hebelwerkzeug Zugang zu den Garagen und beschädigten dabei die Tore. Das Werkzeug konnte vor Ort sichergestellt werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Sachbeschädigung

Limburg-Lindenholzhausen, Maria-Hilf-Straße Samstag, 15.02.2025, 10.00 Uhr bis Sonntag, 16.02.2025, 08.00 Uhr

Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Samstag, 15.02.2025, 10:00 Uhr bis Sonntag, 16.02.2025, 08:00 Uhr kam es in der Maria-Hilf-Straße in Limburg-Lindenholzhausen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Durch unbekannte Täter wurden an einem PKW drei Reifen beschädigt. Hinweise auf die Tat richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400.

3.Verstoß gegen Konsumcannabisgesetz

Limburg, Schiede Samstag, 15.02.2025, 15:05 Uhr

Bei einer Personenkontrolle wurde eine unerlaubte Menge Betäubungsmittel gefunden.

Im Rahmen des Programms "Sicheres Limburg" kontrollierte die Polizei am Samstag in der Limburger Innenstadt. Hierbei konnte bei einem 21-jährigem Mann aus Runkel eine Menge an Cannabisprodukten festgestellt werden, die über das erlaubte Maß deutlich hinausging. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

