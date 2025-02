PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Geldbörsen aus Rucksack und Rollator gestohlen +++ Illegal Eternitplatten entsorgt +++ Wechselgeldkasse während der Öffnungszeiten aufgebrochen +++ Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Limburg (ots)

1. Zwei Geldbörsen aus einem Rucksack gestohlen

Limburg, Werner-Senger-Straße, Fußgängerzone Freitag, 14.02.2025, 09:30 Uhr

(FD) Am Freitagmorgen wurde in der Limburger Fußgängerzone aus dem Rucksack einer 49-jährigen zwei Geldbörsen gestohlen. Die Geschädigte war zuvor in einer Bankfiliale auf dem Neumarkt und hob dort einen vierstelligen Geldbetrag am Geldautomaten ab. Anschließend verstaute sie ihre beiden Geldbörsen in ihrem Rucksack, verschloss den Reißverschluss und zog den Rucksack auf. Danach ging sie in der Werner-Senger-Straße in ein Ladengeschäft. Dort wollte sie ihre Waren bezahlen und bemerkte, dass der zuvor geschlossene Reißverschluss offen war. Die beiden Geldbörden wurden durch unbekannte Täter aus dem Rucksack entwendet. In den Geldbörsen befanden sich außer dem Bargeld noch Ausweisdokumente und Geldkarten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 entgegen.

2. Diebstahl einer Geldbörse aus einem Rollator

Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Einkaufszentrum Werkstadt Freitag, 14.02.2025, 10:53 Uhr

(FD) In einem Discounter wurde durch eine unbekannte Täterin aus einem Rollator eine abgelegte Geldbörse gestohlen. Die 91-jährige Geschädigte befand sich zur Tatzeit in einem Lebensmitteldiscounter im Bereich der "Werkstadt" in Limburg. Ihre Geldbörse hatte die Geschädigte in einem Ablagefach ihres Rollators verstaut. In einem unbeobachteten Moment entnahm die Täterin die Geldbörse und entfernte sich anschließend aus dem Einkaufsmarkt. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Durch Mitarbeiter der "Werkstadt" konnte die Geldbörse der Geschädigten kurze Zeit nach der Tat aufgefunden und ausgehändigt werden. Das vorhandene Bargeld fehlte, der

Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

3. Umweltstraftat / Illegal Eternitplatten entsorgt

Waldbrunn-Fussingen, Waldgemarkung Richtung Waldernbach Mittwoch, 12.02.2025 - Freitag, 14.02.2025

(FD) Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag wurden durch unbekannte Täter ca. 30 Eternitplatten (Faserzement Wellplatten) illegal in der Waldgemarkung von Waldbrunn-Fussingen entsorgt. Die als Sondermüll deklarierten asbesthaltigen Faserzementplatten haben eine Größe von ca. 200 x 100 cm und wurden auf dem "Kuhweg" in Fussingen, Richtung Waldernbach, abgelegt. Aufgrund der Anzahl könnte der Transport der Platten mit einem größeren Fahrzeug bzw. Anhänger erfolgt sein.

Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Wechselgeldkasse während des Ladenbetriebes aufgebrochen

Bad Camberg, Limburger Straße, Einkaufsmarkt Freitag, 14.02.2025, 15:20 Uhr

(FD) Am Freitagnachmittag wurde während der Geschäftszeit die Wechselgeldkasse eines Ladengeschäftes mittels eines Werkzeugs aufgehebelt und das vorhandene Bargeld entwendet. Der unbekannte Täter betrat innerhalb der Öffnungszeiten das Ladengeschäft und trug bereits währenddessen im Gesicht eine Mund-Nasenbedeckung (FFP2 Maske). Während sich das Personal um weitere Kunden kümmerte, wurde die Wechselgeldkasse durch den unbekannten Täter aufgebrochen. Der Täter entwendet das Bargeld und flüchtete dem Ladengeschäft. Anschließend fuhr er mit einem weißen Fahrzeug davon.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Brechen, L3365 zwischen Villmar und Niederbrechen Freitag, 14.02.2025, 09:05 Uhr

[AKu] Am Freitag, den 14.02.2025, kam es gegen 09:05 Uhr zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Ein weißer Citroen befuhr die L3365 in Fahrtrichtung Niederselters als ihm ein LKW entgegenkam. Ein hinter dem LKW befindlicher PKW scherte zum Überholvorgang aus und schätzte den Abstand zum entgegenkommenden Citroen falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln der beiden PKW. Im Anschluss entfernte sich der zum Überholen angesetzte PKW von der Unfallstelle. Es wird darum gebeten, sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des unfallverursachenden PKW der örtlichen Polizeidienststelle in Weilburg unter der 06471-93860 mitzuteilen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell