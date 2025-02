PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schmuck bei Einbruch erbeutet +++ Bewohner überraschen Einbrecher +++ Einbrecher wüten in Einfamilienhaus +++ Einbrecher verursachen Lärm und scheitern +++ Pedelec gestohlen

Limburg (ots)

1. Schmuck bei Einbruch erbeutet,

Limburg, Offheim, Ahlbacher Weg, Donnerstag, 13.02.2025, 16:00 Uhr bis 22:20 Uhr

(cw)Am Donnerstag drangen Unbekannte in ein Haus in Limburg ein und stahlen Schmuck. Zwischen 16:00 Uhr und 22:20 Uhr hatten Einbrecher im Ahlbacher Weg zunächst ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses zerstört und sich so Zutritt verschafft. Einmal im Gebäude, durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Ermittlerinnen und Ermittlungen der Kriminalpolizei bitten unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 um Hinweise.

2. Bewohner überraschen Einbrecher,

Bad Camberg, Weißerdstraße, Donnerstag, 13.02.2025, 19:05 Uhr

(cw)Bewohner überraschten am Donnerstag Einbrecher in Bad Camberg.

Unbekannte Personen hatten zwischen 15:00 Uhr und 19:05 Uhr zunächst ein Fenster des Hauses in der Weißerdstraße aufgebrochen und dieses anschließend betreten. Die Räume suchten sie anschließend nach Wertgegenständen ab. Als die Bewohner des Hauses gegen 19:05 Uhr nach Hause zurückkehrten, störten sie die Täter, welche daraufhin die Flucht antraten. Ob sie dabei auch Sachen mitnahmen, muss nun geklärt werden. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 entgegen.

3. Einbrecher wüten in Einfamilienhaus,

Bad Camberg, Würges, Bornweg, Donnerstag, 13.02.2025, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(cw)In Bad Camberg hinterließen Einbrecher am Donnerstag ein Chaos.

Zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr hatten die Bewohner ihr Haus im Bornweg verlassen. In dieser Zeit versuchten die Täter zunächst ohne Erfolg, ein Fenster und die Terrassentür aufzuhebeln. Über ein weiteres Fenster gelangten sie anschließend in das Innere. Dort durchwühlten die Kriminellen mehrere Räume, öffneten Schränke und entleerten deren Inhalt auf dem Boden. Ob sie auch etwas entwendeten, muss noch geprüft werden. Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 zu melden.

4. Einbrecher verursachen Lärm und scheitern,

Limburg, Cahenslystraße, Donnerstag, 13.02.2025, 21:00 Uhr

(cw)Am Donnerstagabend versuchten Kriminelle in Limburg in ein Haus einzubrechen.

Gegen 21:00 Uhr wurden die Bewohner eines Hauses in der Cahenslystraße durch Geräusche aus dem Erdgeschoss alarmiert. Nachdem sie dorthin geeilt waren, stellten die Anwohner fest, dass Unbekannte erfolglos versucht hatten, ein Fenster und die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Wenn Sie gegen 21:00 Uhr rund um die Cahenslystraße verdächtige Personen oder die Tat selbst gesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0.

5. Pedelec gestohlen,

Elbtal, Mühlbach, Hauser Straße, Mittwoch, 12.02.2025, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(cw)Am Mittwoch, zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr stahlen Unbekannte in der Hauser Straße in Elbtal-Mühlbach im Bereich eines Mehrfamilienhauses ein abgestelltes blaues E-Bike der Marke Cube. Der Wert des Rades beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Sollten Sie etwas zum Verbleib des Pedelecs mitteilen können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0.

