PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Bei Kontrolle Widerstand geleistet +++ Bedrohung nach Faschingsveranstaltung +++ Wohnungseinbruch in Runkel +++ Außenspiegel abmontiert

Limburg (ots)

1. Bei Kontrolle Widerstand geleistet,

Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Montag, 17.02.2025, 09:20 Uhr

(cw)Am Montagmorgen randalierte in Limburg ein Mann in einem Einkaufszentrum. Als dieser einer Kontrolle unterzogen werden sollte, leistete er Widerstand.

In dem Einkaufszentrum in der Joseph-Schneider-Straße fiel gegen 09:20 Uhr der 32-Jährige auf, als er innerhalb des Gebäudes randalierte. Als er den Anweisungen der Mitarbeitenden nicht folgte, sollte er von Stadtpolizisten kontrolliert werden. Auch gegen diese wehrte sich der Agressor und musste von ihnen gefesselt werden. Erst dann beruhigte sich der Mann. Verletzt wurde bei dem Widerstand niemand. Da der 32-Jährige deutlich alkoholisiert war, wurde ihm auf der Polizeistation Blut entnommen. Er muss sich nun wegen des Widerstands gegen die Mitarbeitenden der Stadtpolizei verantworten.

2. Bedrohung nach Faschingsveranstaltung,

Merenberg, Im Pfefferstück, Aspenheck, Sonntag, 16.02.2025, 02:00 Uhr und 03:10 Uhr

(cw)In der Nacht auf Sonntag kam es während und nach einer Faaschingsveranstaltung in Merenberg zu einer Bedrohung. Dabei wurde auch ein Baseballschläger eingesetzt.

Während der Veranstaltung wurde gegen 02:00 Uhr ein 55-Jähriger zunächst durch eine dreiköpfige Gruppe Jugendlicher beleidigt und auch bedroht. Als er gegen 03:10 Uhr die Veranstaltung verlassen hatte, erschien ein Angehöriger von einem der drei Jugendlichen und bedrohte ersten Ermittlungen zufolge den 55-Jährigen mit einem Baseballschläger. Erst als eine Angehörige des 55-Jährigen eingriff, flüchtete der Angreifer mit den drei Jugendlichen in einem weißen BMW. Die Polizei hat zu den Hintergründen und dem Tatablauf die Ermittlungen aufgenommen. Der Angreifer mit dem Baseballschläger wird als etwa 37 bis 40 Jahre alt mit kurzen hellen Haaren und blauen Augen beschrieben. Er sei mit einem hellblauen Pullover bekleidet gewesen. Einer der drei Jugendlichen wird als 1,70 Meter und kräftig gebaut beschrieben. Er war mit einer grauen Sweatjacke bekleidet. Eine weitere Person sei etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und schmal. Er habe kurze blonde Haare und sei mit einem hellgrauen Pullover und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen. Zum dritten Jugendlichen ist bekannt, dass er etwa 1,75 Meter groß und mit einer Perücke mit dunklen Haaren und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein soll.

Die Polizeistation Weilburg nimmt Hinweise zu den Personen oder zur Tat unter der Rufnummer 06471 9386 - 40 entgegen.

3. Wohnungseinbruch in Runkel,

Runkel, Lahngasse, Sonntag, 02.12.2025 bis Sonntag 16.02.2025, 12:00 Uhr

(cw)Im Verlauf der letzten zwei Wochen brachen Unbekannte in Runkel in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen dem 02.12.2025 und dem gestrigen Sonntagmittag drangen Einbrecher in das Haus in der Lahngasse ein, nachdem sie zuvor eine Seitentür aufgehebelt hatten. Aus dem Haus entwendeten die Täter anschließend diverses Diebesgut und flohen unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431 9140 - 0.

4. Außenspiegel abmontiert,

Bereich Bad Camberg, Landesstraße 3031, P&R Parkplatz an der A3, Samstag, 15.02.2025, 19:50 Uhr bis Sonntag, 16.02.2025, 07:10 Uhr

(cw)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen montierten Diebe bei Bad Camberg einen Außenspiegel von einem BMW ab.

Zwischen 19:50 Uhr und 07:10 Uhr machten sich die Täter auf dem "Park & Ride"- Parkplatz an der Landesstraße 3031 und der A3 an dem geparkten schwarzen BMW zu schaffen und montierten sowohl die Verglasung als auch die Elektronik ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell