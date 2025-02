PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Taschendiebe unterwegs +++ Einsatzmaßnahmen "Sicheres Limburg"

Limburg (ots)

1. Taschendiebe unterwegs,

Limburg, Werner-Senger-Straße und Bahnhofstraße Donnerstag, 20.02.2025 zwischen 10:20 Uhr und 12:30 Uhr

(mf) Am Donnerstagvormittag kam es zwischen 10:20 Uhr und 12:30 Uhr zu zwei Taschendiebstählen in Limburg. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einem Senior, gegen 10:20 Uhr, in der Bahnhofstraße seine Geldbörse aus der hinteren Gesäßtasche seiner Hose. Beim Bezahlen in einem Reformhaus stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest. Eine aufmerksame Zeugin konnte den vermeintlichen Täter wie folgt beschreiben. Es soll sich um einen Mann, ca. 50 Jahre und ca. 168 cm groß gehandelt haben. Er hatte schwarz-graue Haare und trug eine graue Jacke.

Weiterhin entwendeten unbekannte Täter einer Seniorin in der Werner-Senger-Straße in einem unaufmerksamen Augenblick ihre Geldbörse aus ihrer am Körper getragenen Handtasche. Weder die Tat, noch die dafür verantwortliche Person konnte beobachten werden.

Die zuständige Kriminalpolizei in Limburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 um Hinweise in der Sache.

Die Polizei rät, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und Debitkarten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden. Darüber hinaus gehören Zettel mit Passwörtern oder PINs nicht ins Portemonnaie! Auch beim Bezahlen mit EC-Karte oder am Bankschalter sollten Sie aufmerksam sein, dass niemand Ihnen über die Schulter schaut.

2. Einsatzmaßnahmen "Sicheres Limburg" Limburg, Donnerstag, 20.02.2025

(mf) Auch am gestrigen Donnerstag führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Limburg Kontrollen in der Limburger Innenstadt durch. Am Nachmittag wurden mehrere Personen und Gruppen von den Beamtinnen und Beamten überprüft. Dabei wurden zwei Strafanzeigen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln eröffnet. Nach Einbruch der Dunkelheit war kaum noch Personenaufkommen in der Innenstadt festgestellt worden. Bei 6 Kontrollen wurden zwischen 15:15 Uhr und 20:00 Uhr insgesamt 16 Personen kontrolliert.

