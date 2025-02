PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: PKW nach Wohnungseinbruch gestohlen+++ Kastenwagen aufgebrochen+++ Einbruch in Gastronomiebetrieb+++ Kontrollen "Sichere Innenstadt" Limburg

1. PKW nach Wohnungseinbruch gestohlen,

Hünfelden, Mensfelden, Schöne Aussicht, Freitag, 21.02.2025, 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(cw)Am Freitagabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Mensfelden ein. Dabei stahlen sie auch einen PKW.

Zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr schlugen Einbrecher in der "Schönen Aussicht" im Ortsteil Mensfelden die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Dabei fiel den Kriminellen auch der Fahrzeugschlüssel zu einer schwarzen Mercedes G-Klasse in die Hände. Dieses Fahrzeug und einen Anhänger stahlen die Täter anschließend ebenfalls. An der Mercedes G-Klasse war zuletzt das Kennzeichen "LM-CC 701" angebracht. Auch von dem PKW-Anhänger der Marke "Lorries" mit dem letzten Kennzeichen "LM-HR 303" fehlt noch jede Spur.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

2. Kastenwagen aufgebrochen,

Dornburg, Langendernbach, Marktstraße, Sonntag, 23.02.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 04:45 Uhr

(cw)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brachen Diebe einen Kastenwagen in Dornburg auf. Bei einem weißer Fiat Ducato Kastenwagen, welcher zwischen 14:00 Uhr und 04:45 auf einem Parkplatz in der Marktstraße im Ortsteil Langendernbach geparkt war, zerstörten die Unbekannten die Scheibe der Beifahrerseite. Anschließend entwendeten die Langfinger ein weißes Tablet aus dem Fahrzeuginnenraum und flohen unerkannt. Hinweise auf die Täter oder die Tat selbst nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Gastronomiebetrieb,

Elz, Weberstraße, Samstag, 22.02.2025, 21:30 Uhr und Sonntag, 23.02.2025, 15:40 Uhr

(cw)Ein Gastronomiebetrieb in Elz war zwischen Samstag und Sonntag das Ziel von Einbrechern.

Die Abwesenheit der Mitarbeitenden des Betriebs in der Weberstraße hatten die Täter zwischen 21:30 Uhr und 15:40 Uhr ausgenutzt und brachen die Eingangstür zu dem Ladenlokal auf. Aus dem Inneren wurde anschließend Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Sollten Sie Zeugin oder Zeuge der Tat geworden sein, wenden Sie sich bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

4. Kontrollen "Sichere Innenstadt" Limburg,

Limburg, Innenstadtbereich, Samstag, 22.02.2025, 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Samstagnachmittag überprüften Polizeibeamte im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" erneut zahlreiche Personen in Limburg.

Zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr waren mehrere Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Limburg und der Kriminalpolizei insbesondere rund um die Domplatte und den Bahnhof unterwegs. Bei einer Kontrolle einer Person auf dem Bahnhofvorplatz fanden die Beamten auch eine größere Menge Haschisch und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Auch eine vermisste Jugendliche wurde angetroffen und zu ihrer Familie gebracht.

