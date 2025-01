Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter-Fahrer stoßen zusammen - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Gegen 18.00 Uhr fuhr ein 41-jähriger Löhner am Mittwochabend (29.1.) mit seinem E-Scooter an der Brückenstraße in Richtung Werster Straße. Der Mann nutzte dafür den rechtsseitigen Radweg. Dort kam ihm ein weiterer, etwa 175cm großer E-Scooter-Fahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wichen beide aus - jedoch in gleiche Richtung, sodass es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß stürzte der 41-Jährige und wurde verletzt. Der mit einer dunklen Steppjacke bekleidete, bisher unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen benommen und bittet den am Unfall beteiligten E-Scooter-Fahrer oder mögliche Zeugen, um Hinweise unter 05221/8880.

