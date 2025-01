Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Smartphone entwendet - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Mittwoch (29.1.) betrat eine bisher unbekannte, etwa 40 bis 45 Jahre alte Frau gegen 16.16 Uhr ein Geschäft an der Langen Straße. Sie fragte die Verkäuferin mehrfach gezielt nach Waren, so dass die Mitarbeiterin abgelenkt war, ehe die etwa 170cm große Unbekannte hektisch das Geschäft verließ. Wenige Augenblicke später bemerkte die Mitarbeiterin das Fehlen ihres Apple iPhones, das zuvor am Verkaufstresen gelegen hatte. Das Smartphone hat einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Die bisher unbekannte Tatverdächtige hat eine korpulente Statur, trug ihre schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden und war mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Hose gekleidet. Zeugen, die Angaben zu der Frau oder dem Sachverhalt machen können, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

