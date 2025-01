Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl - Rumänische Tätergruppierung auf frischer Tat festgenommen

Herford (ots)

(um) Gleich mit mehreren Personen in verschiedenen Verbrauchermärkten an der Waltgeriestraße bedienten sich am Freitag (24.01.), 14:27 Uhr, gewerbsmäßige Ladendiebe. Die 25-30 Jährigen dringend des Ladendiebstahls Verdächtigen agierten dabei äußerst geschickt bei den Taten. Was sie nicht wussten, dass die zivilen Fahnder der Polizei Herford den richtigen Riecher hatten und sie bereits eine Weile observierten. Ein dreißig Jähriger Mann nahm dabei, die vorher durch eine Frau aus den Regalen an sich genommene Ware entgegen und steckte die Beute unter die speziell präparierte Kleidung. Kurze Zeit später legte die Frau ihren Kleineinkauf auf das Band und ging nach dem Bezahlen durch die Kasse. Während dessen war ihr Komplize an einer geschlossenen Nachbarkasse in Richtung Ausgang unterwegs. An dem mitgeführten PKW mit rumänischer Zulassung legten die Ladendiebe ihre Beute ab. In diesem Moment nahmen die Beamten der Polizei Herford noch am Parkplatz die Personen fest. Die Ermittlungen zu den handelnden Personen ergaben hinreichende Erkenntnisse zur Eigentumskriminalität. Eine spätere Vorführung nach Anträgen der Staatsanwaltschaft ergab den U-Haftbefehl zur Überstellung an die Justiz des 30-jährigen Mannes. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

