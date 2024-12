Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Serie von Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 11.12.2024 auf den 12.12.2024 kam es zu einer Serie von Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen in St. Ingbert-Mitte, u.a. im Bereich der Wiesenstraße und der Beethovenstraße. Zwei Personen stehen dabei im Verdacht, nach nicht verschlossenen Pkw gesucht, diese geöffnet und durchsucht zu haben. Sie wurden dabei von einem Zeugen, einem Zeitungszusteller, beobachtet und konnten vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchten. Über die Höhe des Diebesgutes liegen bislang keine verwertbaren Informationen vor. Betroffene Anwohner und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen

