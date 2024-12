Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Pollern im Innenstadtbereich

St. Ingbert (ots)

Am Montag, den 09.12.2024, ereignete sich zwischen 16:40 Uhr und 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Otto-Toussaint-Straße in 66386 St. Ingbert. Eine bislang unbekannte Person kollidierte hierbei mit einem silbernen Kleinwagen, aus bislang ungeklärter Ursache, mit den drei am rechten Fahrbahnrand befindlichen metallischen Pollern und beschädigt diese hierdurch. Der PKW wurde durch die Kollision ebenfalls stark beschädigt und im Anschluss durch den unbekannten Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

