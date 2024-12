Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an PKW

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Zwischen dem 05.12.24, 16:00 Uhr und dem 06.12.24, 14:00 Uhr kam es in der Ernst-Heckel-Straße in 66386 St. Ingbert-Rohrbach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Eine unbekannte Person hatte an einem dort geparkten Mercedes-Benz C200 mit Homburger Kreiskennzeichen eine Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. In dem genannten Tatzeitraum war eine größere Veranstaltung in unmittelbarer Nähe. Zeugen die Angaben zum Tathergang bzw. Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

