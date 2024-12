Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchsdiebstahl in Kellerräumlichkeiten in St. Ingbert-Rentrisch

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 01.12.2024 22:00 Uhr und dem 02.12.2024 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen in der Neuweilerstraße in St. Ingbert-Rentrisch. Hierbei verschaffte sich der bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Kellergeschoss des Anwesens und entwendete mehrere Ersatzschlüssel zu diversen Räumlichkeiten des Gebäudes. Dann entfernte sich der unbekannte Täter unerkannt von der Örtlichkeit. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell