Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 23.11.2024 kam es gegen ca. 6 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt unmittelbar am St. Ingberter Hauptbahnhof, in der "Neue Bahnhofstraße". Ein 34 Jahre alter Mann aus St. Ingbert wurde dabei von vier unbekannten Personen an der Bushaltestelle vor dem Bahnhof angegriffen und zu Boden gestoßen. Am Boden liegend, wurde er durch die Angreifer mit Tritten traktiert und in der Folge leicht verletzt. Nur durch das beherzte Eingreifen eines Passanten, der die Täter verbal störte, ließen diese vom Geschädigten ab und ergriffen die Flucht. Fahndungsmaßnahmen durch die nun hinzugezogenen Kräfte der Polizei St. Ingbert führten nicht zur Ergreifung der Täter. Der Geschädigte musste in Folge der erlittenen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Sollten Passanten nähere Angaben zum Tatgeschehen oder zu den Tätern machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.

