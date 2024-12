Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Betrunkener Pkw-Fahrer überfahrt Haltestellenschild in St. Ingbert und flüchtet

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 08.12.2024 ereignete sich gegen 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers in der Elversberger Straße, unweit der Johannisstraße, in St. Ingbert. Der Fahrer eines Mercedes Kombis hatte hier eine Bushaltestelle überfahren und an dem Haltestellenschild erheblichen Schaden verursacht. Hierbei wurde sein eigenes Fahrzeug noch deutlicher beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Zu Personenschäden kam es nicht. Durch Zeugen wurde die anschließende Flucht des Unfallverursachers beobachtet und der Polizei gemeldet. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ließen das Fahrzeug nahe der Dr.-Ehrhardt-Straße, in St. Ingbert ausfindig machen. Auch der Fahrzeugführer zur Tatzeit konnte nahe der Abstellörtlichkeit ermittelt werden. Dieser stand zum Zeitpunkt der Tat deutlich unter alkoholischer Beeinflussung. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sollte es weitere Zeugen des Sachverhalts geben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

