POL-IGB: Vermisste Leonie wohlbehalten zurück

St. Ingbert (ots) - Am Montag, den 09.12.2024, ereignete sich zwischen 16:40 Uhr und 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Otto-Toussaint-Straße in 66386 St. Ingbert. Eine bislang unbekannte Person kollidierte hierbei mit einem silbernen Kleinwagen, aus bislang ungeklärter Ursache, mit den drei am rechten Fahrbahnrand befindlichen metallischen Pollern und beschädigt ...

