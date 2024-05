POL-NOM: Vandalismus mit erheblichem Sachschaden

Uslar (ots) - Uslar, (go), B 497, Neuhaus/Schönhagen, Donnerstag, der 02.05.2024, 14:20 Uhr. Eine 22-jährige Motorrad Fahrerin aus Holzminden befuhr die B 497 aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Nach einem Überholvorgang kam sie, aus bislang unbekannter Ursache, ins Schleudern, geriet auf die rechte Fahrbahnseite und kam zu Fall. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

