POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Schwerin: 17-jähriger Jugendlicher vermisst

Schwerin (ots) - Am gestrigen Abend kam es in der Schweriner Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz zu einem Polizeieinsatz nach vorheriger Körperverletzung und Beleidigung: Gegen 23.40 Uhr wurde bekannt, dass ein 20-jähriger Algerier mit anderen Bewohnern der Einrichtung in Streit geraten sei und zudem einen Sicherheitsbediensteten körperlich angegriffen habe. Vor ...

