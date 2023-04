Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Trocknerbrand in einem Keller

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Kellerbrand

Datum: 29.04.2023

Uhrzeit: 21:16 Uhr

Einsatzort: Ringstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Im Keller eines Einfamilienhauses war ein Trockner in Brand geraten. Erste Löschversuche der Eigentümer waren so erfolgreich, dass es gelang, noch vor dem Eintreffen der parallel alarmierten Feuerwehr den Trockner ins Freie zu tragen. Dort entzündete sich das Gerät allerdings wieder und stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Ein Trupp ging unter umluftunabhängigen Atemschutz mit einem S-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Weiterhin wurde der Keller kontrolliert, hierbei gab es keine Feststellung. Abschließend wurden zwei Hochleistungslüfter eingesetzt um den Keller zu entrauchen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell