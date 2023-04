FW Alpen: Fahrzeugeinweihung und Übergabe der neuen Jugendfeuerwehr-Helme in Alpen

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Fahrzeugeinweihung und Übergabe der neuen Jugendfeuerwehr-Helme in Alpen

Alpen (ots)

Bereits Ende des vergangenen Jahres konnten sich die Kameradinnen und Kameraden der Einheit Alpen über das neue Mehrzweckfahrzeug freuen. Nun wurde auch die offizielle Segnung und feierliche Einweihung am Sonntag, den 23.04.23 in Alpen gefeiert. Michael Hartjes, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Alpen, begrüßte neben Pfarrer Dietmar Heshe von der katholischen und Pfarrer Dr. Hartmut Becks von der evangelischen Kirchengemeinde, den Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen sowie den Bürgermeister der Gemeinde Alpen, Thomas Ahls.

Neben der roten Farbe des neuen Fahrzeuges glänzten auch die Augen der anwesenden Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Alpen. Thomas Ahls überreichte 40 neue Helme an die Jugendfeuerwehr Alpen. Die neuen Helme wurden erstmals in verschiedene Größen angeschafft und passen damit besser auf die Bedürfnisse der 10 bis 17 Jährigen. In einer Arbeitsgruppe der Jugendfeuerwehr NRW wurden die Bedürfnisse an einen zeitgemäßen Kopfschutz für die Kinder und Jugendlichen konzipiert. Neben einem sehr hohen Schutz standen Design und Komfort im Fokus bei diesem Projekt.

Nach den offiziellen Akten folgte noch ein gemütliches Beisammensein am Gerätehaus in Alpen.

