Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch - Täter steigen in Gartenlaube ein

Herford (ots)

(jk/um) Gestern (27.01.) bemerkten Besitzer einer Gartenlaube an der Werler Straße in Elverdissen einen Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen das Holzhaus an der Eingangstür in den vergangenen Tagen auf. Die 36 jährige-Besitzerin der Laube bemerkte zudem weitere Tatspuren an einem Fenster. Inwiefern die Einbrecher Diebesgut erbeuten konnten, wird derzeit noch geklärt. Zudem hinterließen die Täter einen abgebrochenen Türgriff und weitere Beschädigungen. Die Geschädigten können derzeit die Gartenhütte aufgrund der Schäden nicht betreten. Am Tatort erfolgte eine umfangreiche Spurensuche. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

