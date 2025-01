Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Roller kollidiert mit Gartenzaun - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge verständigte gestern (28.1.) die Polizei, als er gegen 22.30 Uhr einen Rollerfahrer bemerkte: Dieser befand sich an der Weseler Straße und versuchte mehrfach, seinen offensichtlich beschädigten Roller von der Fahrbahn aufzuheben und damit weiterzufahren, was jedoch misslang. Der Zeuge verständigte die Polizei. Als die Polizeibeamten wenige Minuten später eintrafen, versuchte der bis dahin unbekannte Rollerfahrer noch immer seine Fahrt fortzusetzten. Da er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, sollte vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt werden, der Unbekannte widersetzte sich jedoch und versuchte zu Fuß zu flüchten. Nach wenigen Metern misslang die Flucht, da er stolperte und so wurde er zur Bünder Wache gebracht. Da der Atemalkoholtest deutlich positiv ausfiel, wurden dem Mann, bei dem es sich um einen 17-jährigen Bünder handelt, Blutproben entnommen. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich unkooperativ und verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergab zudem, dass der 17-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Nach ersten Ermittlungen fuhr er auf der Langenkampstraße in Richtung Weseler Straße, verlor dort die Kontrolle über das Kleinkraftrad und prallte in einen Zaun. Der Schaden hier liegt mindestens im dreistelligen Bereich. Die Eigentumsverhältnisse des Rollers sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell