Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Bünderin leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Gegen 12.00 Uhr ereignete sich am Mittwoch (29.1.) auf der Umgehungsstraße in Herford zwischen Werrestraße und Goebenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Bünderin fuhr mit ihrem VW in Richtung Bad Salzuflen. Verkehrsbedingt musst sie ihr Fahrzeug abbremsen. Einem unmittelbar dahinterfahrendem 21-jährigen Detmolder gelang es nicht, seinen LKW der Marke MAN rechtzeitig abzubremsen und er fuhr auf das Heck des VW auf. Die 27-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Mit ihr im Auto befand sich ihr 4-jähriges Kind, das ebenfalls zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell