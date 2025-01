Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein - Bargeld und Kleidung entwendet

Hiddenhausen (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Hauseigentümer am Vormittag nutzten bisher unbekannte Täter gestern (29.1.) aus, um in ein Einfamilienhaus am Schäferweg einzudringen. Augenscheinlich gingen sie ein Fenster im hinteren Bereich des Hauses gewaltsam mittels eines Werkzeugs an, um ins Hausinnere zu gelangen. Hier durchsuchten sie in verschiedenen Räumen Schränke und Schubladen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld in vierstelliger Höhe, diverse Kleidungsstücke und Schuhe, Schmuck sowie Parfum, Reisekoffer und eine Musikbox. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 8.20 Uhr und 13.40 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Schäferweg etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

