POL-LM: Dorfgemeinschaftshaus beschmiert+++ Werkzeuge gestohlen+++ Kleinbus in Elbtal aufgebrochen+++ Scheibe eingeschlagen+++ Fahrzeug zerkratzt+++ Einbruch in Vereinsheim scheitert+++ Kontrollen in Limburg

1. Dorfgemeinschaftshaus beschmiert,

Limburg, Ahlbach, Langstraße, Freitag, 21.02.2025, 09:00 Uhr bis Sonntag, 23.02.2025, 14:20 Uhr

(cw)Unbekannte beschmierten zwischen Freitag und Sonntag das Dorfgemeinschaftshaus in Limburg-Ahlbach mit politischen Schmähungen.

Am Sonntag gegen 14:20 Uhr stellten Zeugen fest, dass Unbekannte an die Wand des Hauses in der Langstraße mehrere politische Graffiti geschmiert und dadurch die Fassade beschädigt hatten. Die Vandalen verursachten einen Schaden von mindestens 500 Euro. Das zuständige Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise in der Sache.

2. Werkzeuge aus drei Firmenwagen gestohlen,

Limburg, Linter, Am Kirberger Weg, Donnerstag, 20.02.2025 bis Montag, 24.02.2025, 08:00 Uhr

(cw)Im Laufe des Wochenendes brachen Unbekannte in Limburg-Linter drei Handwerkerfahrzeuge auf und stahlen Werkzeuge.

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, hatten sich Diebe "Am Kirberger Weg" zu zwei geparkten weißen Renault Master begeben und dort die Schlösser der Heckklappen aufgebrochen. Aus den Innenräumen stahlen die Täter anschließend hochwertige Werkzeuge und Zubehör der Marken "Hilti" und "Makita" im Wert von mehreren tausend Euro. Zusätzlich versuchten sich die Personen als Einbrecher und wollten das Schloss eines Rolltores einer Werkstatt aufbrechen. Dies misslang aber.

In der gleichen Straße brachen Diebe zwischen Donnerstag und Montag, 16:55 Uhr, ein weiteres Fahrzeug auf. In diesem Fall schlugen sie zunächst die Heckscheibe des grauen Peugeot Expert ein und stahlen anschließend hochwertige Werkzeuge. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Kleinbus in Elbtal aufgebrochen,

Elbtal, Dorchheim, Kreisstraße 482, Sonntag, 23.02.2025, 19:00 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 07:00 Uhr

(cw)Von Sonntagabend bis Montagmorgen machten sich Diebe an einem Fahrzeug in Elbtal-Dorchheim zu schaffen und entwendeten diverse Baustellenwerkzeuge. Zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr brachen die Täter in den an einer Rettungswache in der Nähe des Sportplatzes geparkten Kastenwagen ein, entwendeten Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro und entkamen unerkannt. Die Polizei in Limburg erbittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 Hinweise aus der Bevölkerung.

4. Scheibe eingeschlagen,

Weilburg, Adolfstraße, Sonntag, 23.02.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 07:10 Uhr

(cw)Zwischen 16 Uhr am Sonntagnachmittag und Montagmorgen, 07:10 Uhr, schlugen Unbekannte in der Adolfstraße in Weilburg die Heckscheibe eines dort geparkten blauen Fiat 500 ein. Hinweise auf die Täter ergeben sich bisher nicht, daher bittet die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 um Meldungen von Zeuginnen oder Zeugen.

5. Fahrzeug zerkratzt,

Limburg, Im Finken, Freitag, 21.02.2025, 14:30 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 16:00 Uhr

(cw)Ein in Limburg abgestellter Opel wurde im Laufe des Wochenendes zerkratzt.

Zwischen Freitag, 14:30 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person die Beifahrerseite des in der Straße "Im Finken" abgestellten orangefarbenen Opel Corsa und verursachte einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

6. Einbruch in Vereinsheim scheitert,

Selters, Bahnhofstraße, Samstag, 22.02.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 09:15 Uhr

(cw)Am Wochenende zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 09:15 Uhr, versuchten Einbrecher, die Eingangstür zu einem Vereinsheim in der Bahnhofstraße in Selters aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch und hinterließen einen Schaden von etwa 500 Euro. Sollten Sie verdächtige Personen gesehen oder die Tat beobachtet haben, werden sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

7. Kontrollen in Limburg,

Limburg, Stadtbereich, Montag, 24.02.2025

(cw)Am Montag führte die Polizei Kontrollen im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" in Limburg durch. Dabei fanden die Einsatzkräfte neben Cannabis auch ein Messer. Am Abend überprüften Beamtinnen und Beamten auch Fahrzeuge und Personen.

Am Nachmittag waren Polizistinnen und Polizisten im Innenstadtbereich von Limburg unterwegs. Bei einer Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass ein 21-Jähriger mit bei ihm aufgefundenem Haschisch handeln würde. Daraufhin wurde gegen den Mann ein Verfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eröffnet. Weiterhin stellten sie bei einer Kontrolle im Bahnhof ein Messer sicher.

Am Abend überprüften die Beamtinnen und Beamten zwischen 22:30 Uhr und 00:30 Uhr den Straßenverkehr in der "Schiede" in Limburg. Insgesamt wurden 17 Fahrzeuge und 24 Personen kontrolliert. Bei einem Autofahrer bestand der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren war. Er musste die Polizei mit zur Wache begleiten, wo ihm anschließend Blut abgenommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zu weiteren Verstößen kam es nicht.

