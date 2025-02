PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rassistische Beleidigungen +++ Taschendiebstähle in Limburg

Limburg (ots)

Rassistische Beleidigungen,

Limburg, Bahnhofplatz, Mittwoch, 26.02.2025, 11:10 Uhr

(cw)Am Mittwochvormittag beleidigte ein Mann in Limburg mehrere Personen mit rassistischen Äußerungen.

Nachdem der 21-jährige Mann aus Diez ein Gastronomiegeschäft auf dem Bahnhofplatz betreten und sich neben einen jungen Mann gesetzt hatte, begann er diesen mit rassistischen und nationalsozialistischen Parolen zu beleidigen. Auch den Verkäufer des Geschäfts beleidigte der 21-Jährige rassistisch, als er den Täter des Hauses verweisen wollte. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet, das zuständige Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Taschendiebstähle in Limburg,

Limburg, Innenstadt, Mittwoch, 26.02.2025, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(cw)Am Mittwoch waren in der Limburger Innenstadt drei Geldbörsen das Ziel von Taschendieben. Am Vormittag waren eine 83- und 61-Jährige unabhängig voneinander in der Innenstadt unterwegs. In diesem Zeitraum entwendeten Taschendiebe jeweils unbemerkt die Geldbörsen aus den Umhängetaschen der Frauen. In diesen Fällen sind keine Hinweise auf die Täter bekannt.

Gegen 10:30 Uhr war ein 86-Jähriger in der Hospitalstraße unterwegs. Auf seinem Weg von der Hospitalstraße zu einem Parkhaus in der Diezer Straße stahlen dann Unbekannte seine Geldbörse aus einer Gesäßtasche. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei zwei Männer, die als Täter, aber auch als Zeugen in Frage kommen könnten. Diese werden jeweils als 20 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Einer der beiden trug einen Bart, komplett schwarze Kleidung, glänzende Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Der zweite Mann war gepflegt bekleidet, trug dunkle Halbschuhe und eine Umhängetasche.

Hinweise, auch auf die zwei Männer, nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell