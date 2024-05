POL-MS: Computerbetrüger bringen Senioren um Geld - Polizei gibt Präventionshinweise

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag (03.05., 15:00 Uhr) und Montag (06.05., 7:30 Uhr) ein Hakenkreuz und den Schriftzug "FCK NAZIS" an die Fassade einer Grundschule in der Straße Hohe Geist in Münster-Albachten geschmiert. Der Hausmeister der Grundschule entdeckte am frühen Montagmorgen die Graffitis und informierte die Polizei. Der ...

