POL-K: 240620-1-K Schwerer Verkehrsunfall in Köln-Bickendorf - Zeugensuche

Köln (ots) - Am frühen Mittwochabend (19. Juni) ist ein Motorradfahrer (29) bei einem Verkehrsunfall auf der Vitalisstraße schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 72-jähriger Taxifahrer gegen 19.30 Uhr auf der Vitalisstraße in Fahrtrichtung Vogelsanger Straße. Als er an der Einmündung einer ...

mehr