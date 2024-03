Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer schwer verletzt aufgefunden - Haan - 2403036

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen, 7. März 2024, kam es an der Hunsrückstraße in Haan zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Nach aktuellem Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 5:55 Uhr befuhr der 60-jährige Wuppertaler mit seinem Fahrrad die Hunsrückstraße. Im Kreuzungsbereich "Bollenheide" stürzte der Radfahrer aus noch ungeklärter Ursache zu Boden und wurde schwer verletzt.

Ein aufmerksamer Zeuge sah den Fahrradfahrer am Boden liegen und alarmierte umgehend den Rettungswagen und leistete Erste Hilfe. Die Rettungskräfte brachten den schwerverletzen Radfahrer ins nächstgelegene Krankenhaus.

Warum der Radfahrer zu Boden stürzte, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

