PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung in Weilburg+++Einbruchsversuch in Bad Camberg+++ Alkoholisiert auf regenasser Fahrbahn überschlagen

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung in Weilburg,

Weilburg, Bahnhofstraße Donnerstag, 27.02.2025, 18:35 Uhr

(cw)Am Donnerstagabend ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs in Weilburg eine Auseinandersetzung.

Gegen 18:35 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und gab an, dass er zuvor in der Bahnhofstraße von drei Personen verfolgt worden sei. Diese hätten auch Gegenstände von ihm gefordert und einen messerähnlichen Gegenstand vorgezeigt. Als der Anrufer, ein 15-jähriger Jugendlicher, wegrannte, flohen auch die Angreifer in unbekannte Richtung. Zahlreiche Streifen suchten nach den mutmaßlichen Tätern und konnten zwei Personen in einem Bus antreffen, welche mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Nach ersten Ermittlungen kannten sich die Beteiligten der Auseinandersetzung. Die Hintergründe der Tat sowie deren genauen Umstände sind nun Bestandteil der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei in Limburg übernommen hat.

Die Angreifer werden als etwa 18 bis 20 Jahre alt beschrieben und seien dunkel bekleidet gewesen. Ein Mann soll kräftig gebaut mit schwarzen Haaren und "Boxerschnitt" sowie einem "südländisches Erscheinungsbild" gewesen sein. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen.

Die beiden anderen Männer sollen schlank gewesen sein und werden als mitteleuropäisch aussehend beschrieben. Beide würden blonde bis dunkelblonde Haare haben und hätten einen leichten Bartansatz.

Personen, die Hinweise zu der Tat geben können oder diese beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruchsversuch in Bad Camberg,

Bad Camberg, Mecklenburger Straße, Montag, 24.02.2025, 13:30 Uhr bis Donnerstag, 27.02.2025, 14:00 Uhr

(cw)Zwischen Montag- und Donnerstagmittag versuchten unbekannte Personen, in ein Einfamilienhaus in Bad Camberg einzubrechen.

Ein Haus in der Mecklenburger Straße war zwischen 13:30 Uhr am Montag und Donnerstag, 14:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Dazu begaben diese sich auf die rückwärtige Gebäudeseite und versuchten, die Haustür aufzuhebeln. Als dieses nicht gelungen war, hebelten sie ein Fenster auf, drangen aber aus unbekannten Gründen nicht ins Haus ein und flohen in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Alkoholisiert auf regenasser Fahrbahn überschlagen,

Bad Camberg, Kreisstraße 514, zwischen Bad Camberg und Dornbach, Freitag, 28.02.2025, 00:06 Uhr

Kurz nach Mitternacht kam es auf der Kreisstraße 514 bei Bad Camberg zu einem größeren Unfall, als sich dort ein Fahrzeug überschlug.

Kurz nach Mitternacht war eine 29-Jährige mit ihrem Toyota zwischen den beiden Orten unterwegs, als sie auf regennasser Strecke von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Sie und ihr Begleiter wurden leichtverletzt in ein Klinikum eingeliefert. Während der Unfallaufnahme ergaben sich konkrete Hinweise, dass die Frau zuvor Alkohol konsumiert hatte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Toyota wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen