Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Kurioser Einsatz: Feuerwehr rettet Hund vom Baum

Ein Mischling klettert im Bad Salzufler Stadtwald einen umgestürzten Baum acht Meter hoch

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Es ist der bildliche Feuerwehrklassiker: Katze auf Baum. Auch die hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen sind in der jüngsten Vergangenheit schon mal zu so einem Einsatz gerufen worden. Der Text, den die Kameraden allerdings am Dienstag (25.02.2025) gegen 16.00 Uhr auf ihrem Melder vorfanden, war bis dato in der Salzestadt ein Unikum: "Hund im Baum" lautete die Meldung. Vor Ort stellte sich die Lage allerdings genau so dar. Ein mittelgroßer Mischling war im Wald im Bad Salzufler Asental seinem Halter ausgebüxt und einen umgestürzten, etwa 15 Meter langen und acht Meter hohen Baum, hinaufgelaufen. Danach wussten weder Tier noch Herrchen aus der Situation einen Ausweg und die Feuerwehr wurde alarmiert. Die hauptamtlichen Kräfte eilten zur Hilfe und schafften es mit etwas technischer und handwerklicher Raffinesse den Hund aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach kurzer Zeit konnte sein Herrchen den Mischling voller Freude wieder in die Arme schließen. Dieser Einsatz geht damit sicher in die Riege der kuriosesten Einsätze in der Bad Salzufler Feuerwehrgeschichte ein.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell