FF Bad Salzuflen: Ein Mensch bei Wohnungsbrand in der Bad Salzufler Innenstadt verletzt

Feuerwehr ist mit 30 Einsatzkräften am Herforder Tor

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Bei einem Wohnungsbrand in der Bad Salzufler Innenstadt ist am frühen Samstagmorgen (22.02.2025) ein Mensch verletzt worden. Die Feuerwehr wurde gegen 0.45 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus in die Straße "Am Herforder Tor" gerufen. Der Bewohner der Brandwohnung im Anbau des Hauses hatte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte seine Wohnung verlassen und wurde vom Rettungsdienst betreut. Er erlitt neben einer Rauchgasvergiftung auch Brandverletzungen. Während die Feuerwehr im ersten Obergeschoss niemanden antraf, musste ein Mann im zweiten Obergeschoss von den Einsatzkräften ins Freie gebracht werden. Er belieb unverletzt. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Die betroffene Wohnung ist nach dem Feuer unbewohnbar. Alle übrigen Bewohner konnten wenig später zurück ins Haus. Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Straße "Am Herforder Tor" war während des Einsatzes bis etwa 2.00 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Bad Salzuflen war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort.

