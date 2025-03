PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Gaststätte eingestiegen +++ Fahrkartenautomat beschädigt

Limburg (ots)

1. In Gaststätte eingestiegen,

Elz, Hadamarer Straße,

Sonntag, 02.03.2025, 22:45 Uhr bis Montag, 03.03.2025, 03:20 Uhr

(cz) In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein bisher unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Hadamarer Straße in Elz ein. Der oder die Täter begaben sich zu einem Fenster der Gaststätte und brachen dieses auf. Anschließend stiegen sie in den Gastraum ein, entwendeten dort Bargeld und eine Jacke und flüchteten nach Tatausführung in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter 06431/9140-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Fahrkartenautomat beschädigt,

Brechen, Bahnhof Oberbrechen,

Sonntag, 02.03.2025, 19:47 Uhr

(cz) Am Sonntagabend beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Bahnhof Oberbrechen. Er begab sich zunächst an den Fahrkartenautomaten und steckte eine Deodorantdose in den Ausgabeschacht. Anschließend entzündete er die Dose, wodurch eine Stichflamme entstand. Am Fahrkartenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter 06431/9140-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

