PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 32-Jähriger spuckt Polizeibeamten nach Auseinandersetzung an +++ Kupferdiebe machen Beute +++ Falschfahrer rechtzeitig gestoppt +++ Fastnachtsumzüge bei bestem Wetter

Limburg (ots)

-

1. 32-Jähriger spuckt Polizeibeamten nach Auseinandersetzung an,

Bad Camberg, Frankfurter Straße,

Dienstag, 04.03.2025, 23:30 Uhr

(cz)Ein Mann randalierte am späten Dienstagabend zunächst in einer Kneipe in Bad Camberg, um dann anschließend die hinzugerufenen Polizeikräfte zu bespucken und beleidigen. Der 32-Jährige war bereits stark alkoholisiert, als er vom Wirt der Lokalität in der Frankfurter Straße verwiesen wurde. Da er dem nicht nachkommen wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und dem Schankwirt, welche sich vor die Tür der Kneipe verlagerte. Dort konnte der Betrunkene bis zum Eintreffen der Beamten am Boden fixiert werden, was ihn jedoch nicht zu beruhigen schien. Da er auch auf Aufforderung der Polizei die Örtlichkeit nicht verlassen wollte, wurde er zur Ausnüchterung zur Polizeistation Limburg gebracht. Das Verhalten des Mannes besserte sich jedoch auch im polizeilichen Gewahrsam nicht. Während der Maßnahmen beleidigte der Aggressor die Beamten mehrfach und spuckte einem Beamten sogar ins Gesicht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

2. Kupferdiebe machen Beute,

Bad Camberg, Otto-Hahn-Straße,

Montag, 03.03.2025, 08:00 Uhr bis Dienstag, 04.03.2025, 08:00 Uhr

(cz)Die Zeit von Montag bis Dienstag nutzten bislang unbekannte Täter um zwei Rollen Kupferkabel aus einer Garage in der Otto-Hahn-Straße in Bad Camberg zu entwenden. Aufgrund des umfangreichen Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter sich zunächst mit einem Fahrzeug dem Garagenkomplex nährten. Vor Ort verschafften sie sich dann Zutritt zu einer der Garagen und entwendeten Kabelrollen mit Kupferdraht im niedrigen fünfstelligen Wert. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter 06431/9140-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Falschfahrer rechtzeitig gestoppt,

Beselich, Bundesstraße 49,

Montag, 03.03.2025, 22:50 Uhr

(cz)Am Montagabend befuhr ein 90-jähriger Fahrer die Bundesstraße 49 zwischen Beselich und Limburg a. d. L. über mehrere Kilometer im Gegenverkehr. Gegen 22:50 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über einen grauen SUV ein, welcher die B 49 in Fahrtrichtung Limburg in die falsche Richtung befuhr. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen und es kam glücklicherweise nach derzeitigem Ermittlungsstand zu keinen schädigenden Ereignissen. Der Fahrer konnte letztendlich nach mehreren Kilometern der Geisterfahrt von einer Polizeistreife gestoppt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ursache der Falschfahrt ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter 06431/9140-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Fastnachtsumzüge bei bestem Wetter,

Landkreis Limburg-Weilburg,

Dienstag, 04.03.2025

(cz)Ab den Mittagsstunden fanden im Landkreis Limburg-Weilburg mehrere Fastnachtsumzüge statt. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Umzüge ohne besondere Vorkommnisse. Verteilt über die Städte und Gemeinden Hünfelden, Selters (Taunus), Dornburg, Runkel und Waldbrunn feierten die Menschen bei bestem Wetter die fünfte Jahreszeit. Der Umzug des "Dreierbundes" in Limburg erfreute sich ebenfalls zahlreicher Besucher und verlief störungsfrei. Wie auch in den zurückliegenden Jahren legte das Polizeipräsidium Westhessen in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei und den kommunalen Ordnungsbehörden den Fokus auf eine hohe Präsenz uniformierter und ziviler Einsatzkräfte.

Die enge Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden samt Ordnungsämtern, den Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst, den lokalen Veranstaltern sowie der Landespolizei trugen zu einem reibungslosen Ablauf bei. Auch durchgeführte Kontrollmaßnahmen zeigten Wirkung. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag konnten in Limburg und Hünfelden zwei betrunkene Fahrzeugführer kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell