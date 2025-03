PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 69-jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt +++ Rückholversuch von Diebesgut gescheitert +++ Mann aus Hadamar ausgeraubt +++ Werkzeug aus Baucontainer gestohlen +++ Fahrzeug verkratzt

1. 69-jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt,

Dornburg-Frickhofen, Breitheck,

Mittwoch, 05.03.2025, 14:30 Uhr

(cz)Am Mittwochnachmittag kam es in Dornburg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei einer der beiden schwer verletzt wurde. Gegen 14:30 Uhr gerieten ein 69-Jähriger und ein 49-Jähriger in der Straße "Breitheck" aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Der Streit wurde in der Folge körperlich und im Verlauf wurde unter anderem eine Machete eingesetzt. Beide Kontrahenten wurden hierbei verletzt, der ältere Mann musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der 49-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber im Nachgang festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Das Opfer befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

2. Rückholversuch von Diebesgut gescheitert,

Limburg a. d. Lahn, Frankenstraße,

Mittwoch, 05.03.2025, 09:45 Uhr

(cz)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mann in Dornburg-Frickhofen zunächst in einer Spielothek bestohlen. Als er das Diebesgut am Mittwochvormittag zurückforderte, wurde er von dem Tatverdächtigen körperlich angegriffen. Bereits am frühen Mittwochmorgen wurde die Polizei zu einer Anschrift in der "Lange Straße" in Frickhofen gerufen. Hier waren ein 41-Jähriger und ein 28-Jähriger in Streit geraten, da der Ältere den Jüngeren beschuldigte, ihn zuvor in einer nahegelegenen Spielothek bestohlen zu haben. Die Parteien wurden getrennt und die entsprechende Anzeige aufgenommen. Der Tatverdächtige wurde zudem festgenommen und zur Polizeistation Limburg gebracht, wo er nach Beendigung der Maßnahmen entlassen wurde. Am Mittwochvormittag suchte der Bestohlene den Mann dann in einer Spielothek in der Limburger Frankenstraße auf und forderte sein Eigentum zurück. In der Folge wurde er von dem 28-Jährigen geschlagen und bedroht. Das Diebstahlsopfer wurde hierbei leicht verletzt. Den mutmaßlichen Dieb erwarten nun mehrere Strafverfahren.

3. Mann aus Hadamar ausgeraubt,

Hadamar, Am Bahnhof,

Mittwoch, 05.03.2025, 21:15 Uhr

(cz)Am Mittwochabend wurde ein Mann zunächst von mehreren Personen in einem Fahrzeug mitgenommen und beim Verlassen des Fahrzeuges ausgeraubt. Der 33-Jährige aus Hadamar wurde zunächst in Limburg am Bahnhof von zwei Frauen angesprochen, welche anboten, ihn nach Hadamar zu fahren. Die Fahrt endete am Bahnhof Hadamar, wo der Mann zunächst aus der schwarzen BMW-Limousine ausstieg. Direkt danach wurde er von mindestens einer weiteren Person von hinten angegriffen und auf den Kopf geschlagen. Dem benommenen Opfer wurde dann die Geldbörse mit einem vierstelligen Bargeldbetrag aus der Tasche geraubt und das Fahrzeug flüchtete mit den Tätern in unbekannte Richtung. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und konnte eine der Frauen als etwa 35 Jahre alt und 175 cm groß beschreiben. Sie habe eine durchschnittliche Figur und schwarze Locken gehabt. Bekleidet sei sie mit einer hellen Jacke und einer Jeanshose gewesen. Sie sei in Begleitung einer Frau mit blonden Haaren gewesen.

Sollten sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem schwarzen BMW geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation in Limburg unter 06431/9140-0 in Verbindung. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Werkzeug aus Baucontainer gestohlen,

Dornburg, Marktstraße,

Dienstag, 04.03.2025, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(cz)Am Dienstagnachmittag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baustellengelände in Dornburg-Langendernbach und entwendeten Werkzeuge sowie ein Markierspray. Der Polier der Baustelle in der Markstraße musste gegen 17:00 Uhr feststellen, dass bislang unbekannte Täter in den Stunden zuvor das Fenster eines Baucontainers eingeworfen und diesen betreten hatten. Aus dem Container wurden mehrere Werkzeuge und ein Markierspray entwendet. Weiterhin stellte er fest, dass mit dem Spray diverse Oberflächen in den umliegenden Straßen besprüht wurden. Die Einbrecher konnten anschließend unerkannt flüchten. Allein der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter 06431/9140-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Grabdiebe in Weilmünster

Weilmünster, Wiesbachstraße,

Mittwoch, 19.02.205, 16:00 Uhr bis Dienstag, 04.03.2025, 16:00 Uhr

(cz)Metalldiebe waren in den vergangenen Wochen auf einem Friedhof in Weilmünster unterwegs. Zwischen Mittwoch, 19.02.205, 16:00 Uhr und Dienstag, 04.03.2025, 16:00 Uhr waren die Diebe auf dem Gelände des Friedhofs in der Wiesbachstraße zugange und entwendeten dort eine Metallvase von einem Grab.

Wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf Friedhöfen oder in deren Umgebung beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Polizeidienststelle. Dies gilt ebenso für Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Grabschmucks, beispielsweise auf Online-Marktplätzen oder Flohmärkten. Die Polizei Limburg erreichen Sie unter der Rufnummer 06431/9140-0, die Polizei Weilburg unter der Nummer 06471/9386-0.

6. Fahrzeug großflächig verkratzt,

Bad Camberg, Neumarkt,

Dienstag, 04.03.2025, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 05.03.2025, 06:10 Uhr

(cz)Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Bad Camberg. Die Besitzerin eines schwarzen Jaguar XE stellte ihr Fahrzeug am Dienstagmittag auf einem Parkplatz am Neumarkt in Bad Camberg ab. Als sie am Mittwochmorgen zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass Unbekannte dieses großflächig verkratzt hatten. Die Täter konnten unerkannt flüchten. An dem Jaguar entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter 06431/9140-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

