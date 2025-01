Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Sturmtief sorgt für arbeitsreichen Tag

Am heutigen Nachmittag zog ein starkes Sturmtief mit heftigen Böen über das Stadtgebiet Kamen hinweg und sorgte für zahlreiche Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr. Zwischen 15:00 und 19:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte insgesamt achtmal alarmiert, um Gefahren zu beseitigen. Zusätzlich wurde die Feuerwehr während der Sturmlage zu einem Brandeinsatz gerufen.

Die Einsätze verteilten sich über das gesamte Stadtgebiet. Dabei mussten vor allem umgestürzte Bäume und drohende Gefahren durch herabfallende Äste oder lose Dachpfannen beseitigt werden. Besonders betroffen war der Stadtteil Methler, wo gleich mehrere Einsatzstellen abzuarbeiten waren: Einsatz 1: Heerener Straße, Kamen-Süd Auf der Heerener Straße drohten mehrere Äste aus einem Baum zu brechen und auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Löschgruppe Südkamen und die hauptamtliche Wache beseitigten die Gefahr zügig. Einsatzdauer: ca. 20 Minuten Einsatz 2: Op de Kümme, Kamen-Methler Ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn. Die Löschgruppe Westick entfernte den Baum mit einer Kettensäge. Einsatzdauer: ca. 30 Minuten Einsatz 3: Op de Kümme, Kamen-Methler Ein weiterer Baum war in einen anderen Baum gestürzt und drohte, auf ein Gebäude zu fallen. Nach einer gründlichen Beurteilung stellte die Feuerwehr fest, dass keine unmittelbare Gefahr bestand. Der Fall wurde an ein Privatunternehmen übergeben. Einsatzdauer: ca. 45 Minuten Einsatz 4: Robert-Koch-Straße, Kamen-Methler Ein Ast in 4 Metern Höhe drohte abzustürzen. Mit Unterstützung der Drehleiter entfernten die Löschgruppe Westick und die hauptamtliche Wache den Ast. Einsatzdauer: ca. 30 Minuten Einsatz 5: Im Winkel, Kamen-Methler Dachpfannen drohten herabzustürzen. Eine Gefährdung für die Öffentlichkeit konnte ausgeschlossen werden, da die Dachpfannen nur auf ein Privatgrundstück fallen konnten. Einsatzdauer: ca. 10 Minuten Einsatz 6: Händelstraße, Kamen-Methler Während der laufenden Sturmeinsätze wurde Brandgeruch in einem Wohnhaus gemeldet. Die Feuerwehr stellte angebranntes Essen auf einem Herd fest und führte Lüftungsmaßnahmen durch. Einsatzkräfte: Löschzug 2 Kamen-Methler, hauptamtliche Wache, Rettungsdienst Einsatzdauer: ca. 30 Minuten Einsatz 7: Am Heck, Kamen-Mitte Ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn. Die Löschgruppe Kamen-Mitte beseitigte die Gefahr. Einsatzdauer: ca. 30 Minuten Einsatz 8: Altenmethler, Kamen-Methler Ein Baum stürzte auf die Fahrbahn und beschädigte eine Telefonleitung. Die Löschgruppe Methler entfernte den Baum und sicherte die Einsatzstelle gemeinsam mit der Polizei ab. Einsatzdauer: ca. 1 Stunde Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes aller beteiligten Einheiten konnten größere Schäden vermieden werden.

Bilanz des Tages

Die heutige Sturmlage hat gezeigt, wie wichtig die Freiwillige Feuerwehr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist. Trotz der hohen Belastung wurden alle Einsätze professionell und zügig abgearbeitet. Es gab keine Verletzten, und größere Schäden konnten verhindert werden. "Ein großes Dankeschön an alle Kameradinnen und Kameraden, die heute ehrenamtlich im Einsatz waren und gezeigt haben, dass die Feuerwehr auch in stürmischen Zeiten ein verlässlicher Partner für unsere Stadt ist," so der Pressesprecher der Feuerwehr Kamen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Markus Große Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Kamen

