Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Polizei sucht schwarzen Audi Q3 nach Unfallflucht

Rhede-Vardingholt (ots)

Unfallort: Rhede-Vardingholt, Barloer Straße / Burloer Diek;

Unfallzeit: 20.03.2025, 06.30 Uhr;

Am Donnerstagmorgen kam es zu einer Unfallflucht an der Einmündung Barloer Straße / Burloer Diek in Rhede-Vardingholt bei dem ein Motorrollerfahrer Verletzungen erlitt. Der 50-jährige Bocholter war gegen 06.30 Uhr mit seinem blauen Kleinkraftrad auf der Barloer Straße in Richtung Rhede unterwegs. An der Einmündung bog der Fahrer eines schwarzen Audi Q3 vom Burloer Diek nach links auf die Barloer Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Bocholters. Beim Abbiegen streifte der Wagen den Motorroller und drängte ihn von der Fahrbahn. Der 50-Jährige stürzte auf dem Grünstreifen und verletzte sich leicht. Die Schäden an dem Zweirad werden auf 800 Euro geschätzt. Der Fahrer des schwarzen Audi Q3 entfernte sich in Richtung Rhede, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Wagen dürfte auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Audifahrer sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell