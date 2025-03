LPI-SHL: Mopedfahrer übersehen

Merkers (ots) - In der Zeit von Sonntagabend, 22:30 Uhr, bis Montagmorgen, 06:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Salzunger Straße in Merkers ein. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Smartphones und Geldbeutel samt Inhalt, einen Laptop sowie ein Tablet. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im ...

