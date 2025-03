Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekanntes Pulver

Suhl (ots)

Ein unbekanntes Pulver, welches aus einem Brief rieselte, löste Dienstagmorgen einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Briefzentrum in der Sommerbergstraße in Suhl aus. Durch eine Kontaktaufnahme mit dem Empfänger und dem Absender stellte sich heraus, dass es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel für Schildkröten handelte, welches vermutlich nicht ordnungsgemäß verpackt worden war. Beide Personen gaben diese Information unabhängig voneinander an und auch die Prüfung der Substanz durch die Feuerwehr ergab, dass es sich nicht um einen Gefahrstoff handelte. Einer Herausgabe an den Empfänger und der Verfütterung des Nahrungsergänzungsmittels an die Schildkröten stand also nichts im Weg.

