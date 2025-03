LPI-SHL: Diebe entwenden Wertgegenstände

Meiningen (ots) - Am 17.03.2025 gegen 16.15 Uhr kam es im Englischen Garten in Meiningen zu einem Raub. Zwei Männer im Alter von 28 und 19 Jahren sprachen einen 19jährigen an und forderten die Herausgabe von Geld. Der Aufforderung kam der 19jährige nicht nach, so dass er von einem der Beiden so festgehalten wurde, dass ihm der Andere das Portemonaie und das Handy aus der Hose entwendete. Aus dem Portemonaie wurde das Geld entnommen. Beide Personen konnte bei weiteren ...

