POL-BOR: Ahaus - Rüttelplatte entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Am Vennehof; Tatzeit: zwischen 19.03.2025, 19.15 Uhr und 20.03.2025, 08.30 Uhr; In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte gewaltsam in Geschäft am/im Vennehof einzudringen. Mit einem Gullydeckel beschädigten die Täter eine Glastür zum Geschäft. In die Innenräume gelangten sie jedoch nicht. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh) Kontakt für ...

mehr