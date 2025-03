Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Raub auf Spielhalle; Soltau: Motorrad und Diesel entwendet

Heidekreis (ots)

23.03.2025 / Raub auf Spielhalle

Soltau: Am späten Sonntagabend betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 22:45 Uhr die Spielhalle an der Ecke Lüneburger Straße/Freudenthalstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute fußläufig in Richtung Soltauer Innenstadt. Der 33-jährige Angestellte blieb unverletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - maskiert, vermutlich mit einer Atemschutzmaske - dunkel gekleidet mit Kapuze - Deutsch mit leichtem Akzent

Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

23.03.2025 / Motorrad und Diesel entwendet

Soltau: Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Sonntag auf einen Bauernhof in Frielingen und entwendeten ein blaues Motorrad (Malaguti XT125) sowie etwa 100 Liter Diesel. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell