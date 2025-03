POL-HK: Hodenhagen: Brand eines Restaurants

Heidekreis (ots) - 20.03.2025 / Einbruch in Scheune Walsrode: Unbekannte drangen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in eine Scheune sowie einen angrenzenden Verschlag in Sieverdingen ein und entwendeten unter anderem Fahrräder, Werkzeug sowie einen Aufsitzrasenmäher. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode ...

mehr