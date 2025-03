Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Doppelhaushälfte; Walsrode: Einbruch in Kiosk; Munster: Betrunken am Steuer; Grethem: 16-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt verunfallt; Munster: Diebstahl eines E-Scooters

Heidekreis (ots)

18.03.2025 / Einbruch in Doppelhaushälfte

Soltau: Am Dienstag verschafften sich in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr Unbekannte Zugang zu einer Doppelhaushälfte im Wischengrund, in dem sie die rückwärtig gelegene Terrassentür aufhebelten. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

18.03.2025 / Einbruch in Kiosk

Walsrode: Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag in einen Kiosk in der Langen Straße in Walsrode ein und entwendeten unter anderem Tabakware. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

18.03.2025 / Betrunken am Steuer

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am frühen Dienstagabend einen 55-jährigen Autofahrer, der zuvor durch seine auffällige Fahrweise auffiel. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,82 Promille. Der Lüneburger musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

18.03.2025 / 16-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt verunfallt

Grethem: Ein 16-Jähriger befuhr am Dienstagmittag mit seinem Leichtkraftrad die Grethemer Hauptstraße und geriet in einer Linkskurve in den Grünstreifen. Hier überfuhr der junge Fahrer einen gerodeten Baumstumpf und verlor anschließend die Kontrolle über sein Zweirad. Durch den anschließenden Sturz wurde der Walsroder nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

14.03.2025 / Diebstahl eines E-Scooters

Munster: Bereits am 14.03.2025 entwendeten Unbekannte in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:15 Uhr einen E-Scooter, der mit einer elektronischen Wegfahrsperre am Fahrradständer des Schulzentrums Schützenwald abgestellt wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell